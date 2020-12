Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Betrunkener beleidigt Polizeibeamte

FreiburgFreiburg (ots)

Am Dienstag, 15.12.2020, gegen 21.45 Uhr, wurden der Polizei zwei offensichtlich betrunkene Männer am Bahnhof in Steinen gemeldet. Bei Eintreffen der Polizei flüchtete einer sofort, der zweite konnte jedoch eingeholt und festgehalten werden. Aufgrund seiner Aggressivität musste er gefesselt werden. Hierbei beleidigte er die Polizeibeamten. Bei der Durchsuchung wurden bei dem 25-jährigen Mann zudem geringe Mengen von Marihuana gefunden. Er wurde in Gewahrsam genommen und wird angezeigt.

