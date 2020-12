Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Mann widersetzt sich der Polizei - Anzeige

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 15.12.2020, gegen 19.20 Uhr, sollte ein Mann am Wieseufer einer Kontrolle unterzogen werden, da dieser des Diebstahls einer Decke verdächtigt wird. Als er die Polizeibeamten erkannte, nahm der Mann einen längeren Holzstock und ein Messer in die Hand und bedrohte die Beamten damit. Aus diesem Grund wurden weitere Polizeikräfte hinzugezogen und es wurde versucht den aggressiven Mann zu beruhigen. Letztlich konnte er dazu bewegt werden, dass Messer weg zu legen, den Stock hielt er jedoch weiter in der Hand und ging damit auf die Polizeibeamten zu. Letztlich wurde Pfefferspray gegen den Mann eingesetzt, er wurde überwältigt und vorläufig festgenommen. Der 38-Jährige Mann wird unter anderem wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung angezeigt.

