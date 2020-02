Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Gefährliches Verhalten nach Ladendiebstahl - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Samstag, 15.02.20, gegen 17.50 Uhr, bemerkte eine Angestellte in einem Einkaufsmarkt in der Alten Straße einen Mann, der eine Armbanduhr aus der Auslage entnahm und das Geschäft verließ, ohne die Uhr zu bezahlen. Auf dem Parkplatz vor dem Geschäft sprach die Angestellte den Mann, der zwischenzeitlich als Beifahrer in einem Auto saß, an. Dieser gab daraufhin die Uhr zurück. Als dann weitere Angestellte des Geschäftes an den Pkw herantraten und man die Polizei verständigte, fuhr der Fahrer des Pkw plötzlich an. Zwei Mitarbeiter konnten zur Seite treten, während ein dritter auf die Motorhaube aufgeladen wurde. Nach etwa 20 Metern soll der Pkw dann abrupt gebremst haben, so dass der Mitarbeiter von der Motorhaube springen konnte. Er wurde hierbei nicht verletzt. Der Pkw, Peugeot, mit französischem Kennzeichen, fuhr daraufhin in Richtung Palmrainbrücke davon. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621 9797-0, sucht Zeugen, die den Vorgang beobachtet hatten.

