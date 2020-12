Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201216.3 Kellinghusen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Dienstagnachmittag ist es im Kellinghusener Innenstadtbereich zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können.

Im Zeitraum zwischen 17.00 Uhr und 18.00 Uhr stand der Mercedes des Geschädigten auf dem Gehweg in Höhe der Hausnummer 24 vor dem dortigen Restaurant. Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte innerhalb dieses Zeitraumen ein weißes Fahrzeug den Daimler am rechtsseitigen Kotflügel und an der Beifahrertür beschädigt haben. Die Reparaturkosten werden sich vermutlich auf etwa 4.000 Euro belaufen.

Hinweise auf den Unfallverursacher gibt es bis jetzt nicht. Zeugen sollten sich daher an die Polizei in Kellinghusen unter der Telefonnummer 04822 / 20980 wenden.

