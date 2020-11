Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Umweltdelikt im Kräher Weg

NienburgNienburg (ots)

NIENBURG (jah) - Am 07.11.2020 gegen 11:20 Uhr wurde der hiesigen Dienststelle einen Bodenverunreinigung im Kräher Weg gemeldet. Auf einer Länge von ca. 600 m wurde der Boden des Verbindungsweges vom Kräher Weg in Richtung Erichshagen nordöstlich der Bundesstraße 6 durch ein Öl-Regenwassergemisch verunreinigt. Möglicherweise wurde an einem Kraftfahrzeug beim Befahren des Weges die Ölwanne beschädigt. Zeugen hatten in der nahegelegenen Rudolf-Diesel-Straße einen weißen Kastenwagen gesehen, der mit geöffneter Motorhaube abgestellt war. Ob dieses Fahrzeug im Zusammenhang mit der Bodenverunreinigung steht, muss noch ermittelt werden. Großflächig wurde der Boden des Weges durch die hinzugerufene Feuerwehr mittels Bindemittel abgestreut, am heutigen Montag wird eine beauftragte Fachfirma das kontaminierte Erdreich abtragen und entsorgen. Zeugen zu dem Vorfall oder Fahrzeug werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg unter Tel. 05021/97780 zu melden.

