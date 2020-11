Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Diebstahl von Bekleidungsgegenständen

RintelnRinteln (ots)

(ne) Am Freitag, 07.11.2020 gegen 17:55 Uhr, kam es in der Klosterstraße in Rinteln zu einem Diebstahl von Bekleidungsstücken aus den Auslagen vor einem Geschäft. Ein bisher unbekannter Täter fuhr auf einem Fahrrad aus Richtung Kollegienplatz kommend in Fahrtrichtung Marktplatz und entwendete nach einem kurzen Schlenker zu den Bekleidungsständern mehrere Sweatjacken und T-Shirts im vorbeifahren. Der Gesamtschaden wird auf ca. 150,00 Euro geschätzt.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Rinteln unter Tel.: 05751/95450.

