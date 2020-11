POL-NI: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Motorradfahrer

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

(BOE) Am 07.11.2020, gegen 14:20 Uhr, ereignete sich in Hoyerhagen auf der Hauptstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem 31-jährigen Kradfahrer und einem 72-jährigen PKW-Fahrer. Der aus Richtung Bruchhausen-Vilsen kommende PKW-Fahrer wollte nach links in die Straße "Tivoli" einbiegen und übersah dabei den entgegenkommenden Kradfahrer. Dieser konnte den Zusammenstoß trotz Vollbremsung nicht mehr verhindern. Die alarmierten Rettungskräfte konnten schnell Entwarnung geben, der Kradfahrer trug eine "Airbag-Weste", welche speziell für Motorradfahrer entwickelt worden ist und den Wirbelsäulenbereich besonders schützt. Somit zog sich der 31-Jährige glücklicherweise nur leichte Verletzungen am Fuß und dem Handgelenk zu. Er konnte die Unfallstelle selbstständig auf eigenen Beinen verlassen. Der PKW-Fahrer kam mit dem Schrecken davon.

