Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Trunkenheitsfahrt

Rinteln / LuhdenRinteln / Luhden (ots)

(ne) Am Samstag, 08.11.2020 gegen 21:40 Uhr, befuhr ein 51-jähriger Auetaler mit seinem VW-Transporter in Steinbergen die B 83 in Fahrtrichtung Bückeburg. Bei der Kontrolle in Luhden wurde durch die Beamten festgestellt, dass dieser unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Es wurde eine Atemalkoholkonzentration über 0,5 Promille festgestellt und eine Blutprobe im Klinikum Schaumburg entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und den Auetaler erwartet nun vermutlich ein Ordnungswidrigkeitsverfahren.

