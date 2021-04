Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Montag, 19. April 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Einbruch in Restaurant

Samstag, 17.04.2021, 22:15 Uhr, bis Sonntag, 18.04.2021, 09:45 Uhr

Bislang nicht ermittelte Täter drangen zwischen Samstagabend und Sonntagfrüh über ein Bürofenster in die Räumlichkeiten eines Restaurants in der Kommißstraße ein. Nach ersten Erkenntnissen wurde vorgefundenes Bargeld entwendet. Zum entstandenen Schaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden, die Ermittlungen wurden aufgenommen. Hinweise: 05331 / 933-0.

Schöppenstedt: Verkehrsunfall, ein Autofahrer stark alkoholisiert

Sonntag, 18.04.2021, gegen 19:00 Uhr

Am Sonntagabend ereignete sich in Schöppenstedt, Schwarzer Weg, ein Verkehrsunfall, bei dem Sachschaden in Höhe von rund 5500 Euro entstanden war. Eine Meldung an die Polizei erfolgte jedoch erst später. Nach ersten Ermittlungen habe ein 40-jähriger Autofahrer beabsichtigt, vom Gelände einer Tankstelle in den fließenden Verkehr einzufahren. Hierbei sei es zur Kollision mit einem auf das Gelände der Tankstelle einbiegenden PKW eines 21-jährigen Fahrers gekommen. Anschließend sei man zur Wohnanschrift eines Unfallbeteiligten gefahren und man habe dann die Polizei informiert. Bei der nun folgenden Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamtem bei dem 40-jährigen mutmaßlichen Unfallverursacher eine erhebliche Alkoholbeeinflussung fest. Dieses bestätigte sich in einem Alkoholtest, der einen Wert von 3,95 Promille ergab. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und der Führerschein wurde sichergestellt. Die polizeilichen Ermittlungen wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell