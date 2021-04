Polizei Salzgitter

POL-SZ: Schladen: Brand in einer Scheune

Wolfenbüttel (ots)

Bei einem Spaziergang entdeckt ein Mann zufällig einen flackernden Lichtschein in einer Scheune am Hopfengarten in Schladen. Schnell stellt sich heraus, dass es sich hierbei um einen Entstehungsbrand in der Scheune handelt. Durch den frühen Notruf und einem schnellen Eingreifen der umliegenden freiwilligen Feuerwehren kann das Feuer schnell abgelöscht wird. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0.

