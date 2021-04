Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter, 16.04.2021 - 17.04.2021, 08:00 Uhr

Salzgitter (ots)

Versuchter Ladendiebstahl.

Zeit: Freitag, 16.04.2021, 15:00 Uhr. Ort: 38226 Salzgitter, Ludwig-Erhard-Straße, Getränkemarkt. Hergang: Kunden eines Getränkemarktes machten den Marktleiter auf eine sich verdächtig verhaltende Person aufmerksam. Tatsächlich konnte dann gemeinsam beobachtet werden, wie ein 45-jähriger Mann versuchte, einen kompletten Bierkasten zu stehlen. Ein von den hinzugerufenen Polizeibeamten durchgeführter Alkoholtest bei dem Ladendieb ergab einen Wert von über 2 Promille. Da der Mann außerdem nicht über eine Wohnanschrift, stattdessen jedoch über einen noch offenen Haftbefehl verfügte, wurde er einer JVA zugeführt.

Versuchte räuberische Erpressung.

Zeit: Freitag, 16.04.2021, 19:45 Uhr. Ort: 38228 Salzgitter, Hans-Böckler-Ring. Hergang: Zur genannten Vorfallszeit drangen zwei bislang unbekannte Täter gewaltsam in die Wohnung eines 28 und 23 Jahre jungen Pärchens ein. Die Täter, die bei Tatbegehung eine Brechstange bei sich führten, forderten in der Wohnung die Herausgabe von Bargeld. Nachdem ihnen dies verweigert und die Alarmierung der Polizei angedroht worden war, ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab und flüchteten. Bei den Tätern soll es sich um zwei dunkel gekleidete Männer, jeweils von schlanker Statur, gehandelt haben. Ein Mann sei ca. 165cm, der andere ca. 175cm groß gewesen. Beide trugen Mützen. Die Polizei bittet mögliche Zeugen der Tat bzw. Personen, die Hinweise geben können, sich mit der Polizeidienststelle in Salzgitter in Verbindung zu setzen.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, Diebstahl aus einem Kraftfahrzeug.

Zeit: Freitag, 16.04.2021, 21:45 Uhr. Ort: 38229 Salzgitter, Gustav-Hagemann-Straße, Industriegebiet. Hergang: Zur genannten Zeit befuhr ein 19-jähriger Mitarbeiter eines Werttransportunternehmens die Gustav-Hagemann-Straße. Der junge Mann musste schließlich vor einer auf der Straße liegenden Barke abbremsen. Während der 19-jährige die Barke beiseite räumte, entwendete ein bislang unbekannter Täter dessen beladenes Firmenfahrzeug. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnte der entwendete Transporter in einem nahegelegenen Feldweg festgestellt werden. Die Ladung war offensichtlich entwendet worden. Außerdem wurde im Führerhaus von den Tätern, um Spuren zu verwischen, ein Feuerlöscher entleert. Die Polizei bittet mögliche Zeugen der Tat bzw. Personen, die Hinweise geben können, sich mit der Polizeidienststelle in Salzgitter in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell