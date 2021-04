Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Annweiler - Motorradunfall im Wellbachtal

Annweiler (ots)

Bei gutem "Bikerwetter" zog das Wellbachtal (B 48) über Ostern erwartungsgemäß viele Motorradfahrer an, weshalb die Polizei bereits im Vorfeld zu den Feiertagen die Kontrolldichte auf diesem Streckenabschnitt erhöhte. Im Rahmen dieser Kontrollen wurde bereits am 30.03.2021 ein Motorrad mit unzureichender Profiltiefe festgestellt und die nicht zugelassene Beleuchtungseinheit zur Anzeige gebracht. Einen Tag später konnte ein motorisierter Roller mit abgelaufenem Versicherungskennzeichen festgestellt werden. Die Kontrollen konnten jedoch nicht verhindern, dass ein 17-jähriger Kradfahrer aus der Südpfalz am 04.04.2021 aus Richtung Johanniskreuz kommend in Fahrtrichtung der Bundesstraße 10 aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer langgezogenen Linkskurve die Kontrolle über sein Motorrad verlor und stürzte. Hierbei riss er einen Leitpoller aus der Verankerung und kam erst auf einem angrenzenden Parkplatz zum Liegen. Hierbei verletzte sich der junge Motorradfahrer am Fuß, außerdem wurde sein Krad beschädigt. Noch während dieser Verkehrsunfallaufnahme überholte ein anderer Motorradfahrer an der Unfallörtlichkeit einen vorausfahrenden PKW im Überholverbot. Die Polizei wird aufgrund der bisher gemachten Erfahrungen die Kontrolldichte im Wellbachtal weiterhin auf hohem Niveau halten.

