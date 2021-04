Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall am 04.04.2021, 14:28 Uhr STOPP-Schild nicht beachtet - eine Person verletzt und hoher Sachschaden!!

Großfischlingen (ots)

Ein 24-jähriger aus dem Kreis SÜW befuhr mit seinem Pkw BMW die L507 von Edesheim in Richtung Kleinfischlingen. Im Kreuzungsbereich zur L542 missachtete der Mann das dortige Stopp-Schild und fuhr ungebremst in den Kreuzungsbereich ein. Dabei übersah der Fahrer eine 29-jährige Audi-Fahrerin aus dem Kreis SÜW, die die L542 von Essingen kommend in Richtung Großfischlingen befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Audifahrerin wurde dabei leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden, es entstand ein Sachschaden von mehr als 20000EUR.

