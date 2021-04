Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kaninchen in Landauer Zoo ausgesetzt - Verstoß gegen das Tierschutzgesetz - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Am Ostersonntag, den 04.04.2021, gegen 20:45 Uhr, wurden der Polizei zwei weibliche Personen mit asiatischem Erscheinungsbild an der Dromedarwiese des Landauer Zoos in Höhe der Hindenburgstraße gemeldet. Sie hätten einen Transportkorb mit einem Kaninchen über den Zaun in das Dromedargehege geworfen. Der Zoodirektor wurde verständigt und nahm sich dem Kaninchen der Rasse "Deutscher Riese" an. Durch den Aufprall des ca. vier bis fünf Meter weiten Wurfes über den dortigen Zaun zog sich das Tier eine blutende Wunde am Schwanz zu. Weitergehende Untersuchungen müssen klären, ob gegebenenfalls eine Fraktur des Schwanzes vorliegt. Gegen die bislang unbekannten weiblichen Täter, die laut Angaben der Zeugen mit einem schwarzen Peugeot mit "RP-Kennzeichen" vorgefahren sind, wurde Strafanzeige wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetzt aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf die Täter oder deren Pkw und Kennzeichen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Landau in der Pfalz unter der Rufnummer 06341 2870 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell