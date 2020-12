Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Beim Überholen fast mit Streifenwagen kollidiert 26.12.2020, 16:45 Uhr

Römerberg-MechtersheimRömerberg-Mechtersheim (ots)

Am gestrigen Samstagnachmittag befuhr eine Polizeistreife die Kreisstraße 25 von Mechtersheim in Richtung Speyer, als sie zunächst einen ordnungsgemäß fahrenden Porsche entgegenkommen sahen. In dem dortigen unübersichtlichen Kurvenbereich wurde dieser Porsche plötzlich von einem BMW mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit überholt, welcher hierfür auf die Gegenfahrbahn fuhr. Nur durch eine Notbremsung des entgegenkommenden Streifenwagens konnte ein Frontalzusammenstoß vermieden werden. Auch der überholte Porsche musste stark bremsen um einen Unfall zu vermeiden. Seitens der Polizeistreife wurde unverzüglich die Verfolgung aufgenommen und der BMW-Fahrer konnte kurz darauf einer Kontrolle unterzogen werden. Zur Begründung für sein waghalsiges Überholmanöver gab der 19-jährige Mann aus Speyer an, dass er sich beeilen musste, um noch pünktlich zu einer Verabredung zu kommen. Den jungen Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-103

Stephan Franz, PHK

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell