Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Rödersheim-GronauRödersheim-Gronau (ots)

In der Zeit vom 25.12.2020, 11:30 Uhr - 26.12.2020, 12:00 Uhr, kam es in der Vogelsangstraße zu einer Unfallflucht. Ein dort abgestellter blauer BMW wurde von einem unbekannten Fahrzeug an der vorderen linken Fahrzeugfront beschädigt. Der Verursacher fuhr danach weg und kümmerte sich nicht um den angerichteten Schaden. Zeugen, die Angaben zur Tat oder Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der 06235-4950 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de zu melden.

