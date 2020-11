Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: "Illegales Autorennen" auf der HTS ? - Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall - #polsiwi

Kreuztal (ots)

Am Abend des 31.10.2020, gegen 20:50 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Hüttentalstraße. Dabei wurde ein 45-Jähriger verletzt und es entstand ein Sachschaden von über 60.000,- Euro.

Der 45-Jährige fuhr mit seinem BMW auf der HTS in Richtung Kreuztal. Nach der Auffahrt Buschhütten kam er mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Wagen stieß gegen die Böschung, überschlug und drehte sich. Danach kam er wieder auf der Fahrbahn entgegen der Fahrtrichtung auf den Rädern zum Stehen.

Der 45-Jährige verletzte sich so sehr, dass er mit dem Rettungsdienst in ein Siegener Krankenhaus gebracht werden musste. Am Fahrzeug entstand ein vermuteter Totalschaden von circa 60.000,- Euro. Der BMW musste geborgen werden. Die HTS war bis circa 23:00 Uhr gesperrt.

Während der Unfallaufnahme meldeten sich mehrere Zeugen bei der Polizei. Sie berichteten, dass sich vor dem Unfall der Fahrer des BMW mit dem Fahrer eines Mercedes auf der HTS vermutlich "ein Rennen geliefert hätten."

Mit überhöhter Geschwindigkeit seien der BMW und ein Mercedes auf der HTS Richtung Kreuztal gefahren. Dabei hätten sich die beiden Autofahrer immer wieder links und rechts überholt, sich gegenseitig "ausgebremst" und dann wieder beschleunigt.

Was sich zunächst wie ein "Alleinunfall" darstellte, entwickelte sich nun zu einem Unfall mit Unfallflucht nach "Illegalem Autorennen".

Durch die Zeugenaussagen war das Kennzeichen des vermutlich beteiligten Mercedes bekannt. Die Beamten der Wache Kreuztal fanden den Wagen abgestellt in einer Garage in Kreuztal vor. Wer tatsächlich mit dem Auto auf der HTS unterwegs war, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Der Mercedes (510 PS) und der BMW (480 PS) wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft vorläufig sichergestellt.

