Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve - Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl und versuchter Geldabhebung

Wer kennt die Frau auf dem Bild?

Kreis Kleve (ots)

Unbekannte Tatverdächtige entwendeten am Freitag (26.06.2020) in einem Schuhgeschäftin Goch die Geldbörse einer 82-jährigen Frau . Einige Minuten später versuchte die abgebildete Tatverdächtige an zwei Automaten der Volksbank Geld vom Konto der 82-jährigen abzuheben. Es blieb bei vier Versuchen, die Karte wurde letztendlich einbehalten.

Die Täterin wurde dabei von den Kameras der Bank aufgezeichnet.

Das Bild ist unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/goch-taschendiebstahl-computerbetrug

Wer kann Angaben zu der abgebildeten Frau machen? Hinweise nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (cp)

