POL-KLE: Kleve - Diebstahl an Hochschule

Täter ließen sich einschließen

Kleve (ots)

In der Zeit von Mittwoch (22.07.2020), 16:30 Uhr bis Donnerstag (23.07.2020), 09:30 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen USB-Controller aus einer Lagerhalle der Hochschule Rhein-Waal.

Der Controller dient als Transmitter für eine Fräsmaschine, die ohne das Gerät nicht einsatzfähig ist.

Vermutlich versteckten der oder die Täter sich in der Halle und wurden so eingeschlossen, als die Berechtigten die Halle verließen. Nachdem sie den Controller entwendeten verließen sie die Halle über eine der Türen, die sich von innen problemlos öffnen ließen, und flüchteten in unbekannte Richtung.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen.

