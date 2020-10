POL-SI: Außenlampe gestohlen - Polizei sucht drei Zeugen - #polsiwi

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Außenlampe gestohlen - Polizei sucht drei Zeugen

Neunkirchen

Am 11. Oktober hat ein noch unbekannter Täter auf dem Gelände einer Firma in der Straße "Am Hellerberg" in Neunkirchen eine Außenlampe gestohlen. Zwischen 01:54 Uhr und 02:04 Uhr war der Täter vor Ort, kletterte auf ein Gerüst und montierte die Lampe ab. Kurz zuvor fuhr bereits ein Pickup mit offener Ladefläche auf das Gelände.

Auf den Bildern einer Überwachungskamera ist zu sehen, dass der Dieb zur Tatzeit eine Basecap sowie augenscheinlich eine Jacke mit Reflektoren trug. Aus den Videoaufnahmen geht ebenfalls hervor, dass unmittelbar nach der Tat eine Gruppe von drei Personen mit Hund am Tatort vorbeigelaufen ist.

Die Polizei sucht nun nach diesen drei Zeugen, weil sie möglicherweise Hinweise zur Tat geben können. Die Kollegen der Kriminalpolizei stehen unter der 0271 / 7099-0 zur Verfügung.

