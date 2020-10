Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Diebstahl aus Drogeriemarkt in Hilchenbach - #polsiwi

Hilchenbach (ots)

Die beiden Täter hatten es auf Rasierklingen abgesehen.

Gestern am späten Vormittag (26.10.2020) gegen 11:00 Uhr, steckten in einem Hilchenbacher Drogeriemarkt zwei Männer Rasierklingen in ihre Jackentaschen. Als sie von einer Mitarbeiterin des Marktes darauf angesprochen wurden, liefen sie aus dem Laden und flüchteten über den Parkplatz Richtung "Dollar Hugo". Der Wert der gestohlenen Rasierklingen liegt bei über 750,- Euro.

Die beiden Männer sind circa 30 Jahre und 175 cm groß. Einer der beiden hatte eine Halbglatze und war mit einer Bomberjacke und Bluejeans bekleidet. Der andere hatte ebenfalls eine Bluejeans und ein beiges Jackett an.

Eventuell sind die beiden in ein auf dem Parkplatz abgestellten Wagen gestiegen.

Hinweise bitte an die Kripo in Kreuztal unter 0271/7099-0

