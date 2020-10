POL-SI: Einbruchsserie in Netphen - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise - #polsiwi

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Einbruchsserie in Netphen - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Netphen

In den vergangenen zwei Wochen ist es im Stadtgebiet von Netphen zu einer Vielzahl von Einbrüchen gekommen. Betroffen sind vor allem Vereins- und Feuerwehrgerätehäuser. Bei den Einbrüchen hatten es die unbekannten Täter mehrheitlich auf Bargeld abgesehen.

Fall 1: zwischen dem 15. und 17. Oktober. Ziel: Vereinsheim des TuS Deuz. Die Täter entwendeten eine Geldbörse mit einem nicht unerheblichen Bargeldinhalt.

Fall 2: zwischen dem 16. und 22. Oktober. Ziel: Kindertagesstätte in Werthenbach. Nach ersten Erkenntnissen wurden keine Gegenstände entwendet.

Fall 3: zwischen dem 18. und 19. Oktober. Ziel: Vereinsheim des Schützenvereins Dreis-Tiefenbach. Die Täter entwendeten Geld und Kaffee.

Fall 4: zwischen dem 18. und 19. Oktober. Ziel: Vereinsheim des Schützenvereins Eckmannshausen. Die Täter entwendeten nach ersten Erkenntnissen Bargeld.

Fall 5: zwischen dem 21. und 22. Oktober. Ziel: Feuerwehrgerätehaus in Deuz. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter Bargeld.

Fall 6: zwischen dem 21. und 22. Oktober. Ziel: Vereinsheim des TuS Unglinghausen. In diesem Fall liegen keine Hinweise dazu vor, dass die Täter ins Gebäude eingedrungen sind und Gegenstände entwendet haben.

Fall 7: zwischen dem 23. und 24. Oktober. Ziel: Vereinsheim des Schützenvereins Brauersdorf. Die Täter entwendeten Bargeld sowie ein Fernsehgerät.

Fall 8: zwischen dem 26. und 27. Oktober. Ziel: Bürger- und Schützenhaus + Feuerwehrgerätehaus Herzhausen. Die Täter entwendeten Bargeld.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen in Tatortnähe gesehen? Hinweise bitte direkt an die 0271 / 7099-0 oder per E-Mail an poststelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0271 - 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

