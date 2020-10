Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Orsingen-Nenzingen, Lkrs KN) Einbruch in Mähdrescher (10.10.-20.10.2020)

Orsingen-Nenzingen (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 10.10.2020 und Dienstag, 20.10.2020 hat sich ein unbekannter Täter Zugang zu dem Führerhaus eines Mähdreschers verschafft und das Bedienelement für die Mähdrescherelektronik ausgebaut und entwendet. Der Mähdrescher war in einer frei zugänglichen landwirtschaftlichen Lagerhalle in Nenzingen untergestellt. Des Weiteren baute der Täter einen außerhalb des Führerhauses befindlichen Sicherungskasten mit Steuerungsmodulen aus und nahm diesen ebenfalls mit. Der Diebstahlsschaden dürfte bei rund 8.000 Euro, der angerichtete Sachschaden bei etwa 2.000 Euro liegen.

Personen, die in dem Zeitraum Verdächtiges im Bereich Hombergerstraße / Dürrenast / K 6115 wahrgenommen haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Stockach, Tel. 07771 9391-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell