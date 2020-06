PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemitteilungen der Polizei für den Hochtaunuskreis

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Fahrradfahrer schwer verletzt, Friedrichsdorf, Seulberg, Cheshamer Straße, 03.06.2020, gg. 11.50 Uhr

(pa)In Friedrichsdorf ereignete sich am Mittwochmittag ein Verkehrsunfall, bei dem ein 78-jähriger Radfahrer schwer verletzt wurde. Der Mann befuhr gegen 11.50 Uhr den Kreisverkehr in der Cheshamer Straße und wollte diesen in Richtung Houiller Platz verlassen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem ebenfalls im Kreisel befindlichen Ford, gefahren von einem 51-Jährigen. Der Pkw stieß gegen die rechte Seite des Fahrrads, woraufhin der 78-Jährige stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog. Der Rettungsdienst brachte ihn zur Behandlung in eine Klinik. Es entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro.

2. Motorradfahrerin stürzt, L3375, zw. Mönstadt und Grävenwiesbach, 03.06.2020, gg. 13.20 Uhr

(pa)Am Mittwochmittag musste eine 22 Jahre alte Motorradfahrerin nach einem Verkehrsunfall auf der L3375 in eine Klinik geflogen werden. Die junge Frau war gegen 13.20 Uhr aus Mönstadt kommend in Fahrtrichtung Grävenwiesbach unterwegs, als sie im Rahmen eines Bremsmanövers in einer langgezogenen Rechtskurve die Kontrolle über ihre Ducati verlor, ins Rutschen kam und schließlich von ihrem Motorrad stürzte. Ein Rettungshubschrauber flog die Bikerin, die sich bei dem Sturz mehrere Verletzungen zugezogen hatte, in ein Krankenhaus. An ihrem Motorrad entstand ein Schaden von rund 4.000 Euro. Es musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die Landesstraße war im Rahmen der Unfallaufnahme für etwa eine Stunde gesperrt.

3. Radfahrer bei Zusammenstoß mit Pkw verletzt, Bad Homburg v. d. Höhe, Kirdorf, Hauptstraße / Raiffeisenstraße, 03.06.2020, gg. 19.40 Uhr

(pa)Einen Leichtverletzten und über 1.000 Euro Sachschaden hatte am Mittwochabend ein Verkehrsunfall in Kirdorf zur Folge. Ein 29-jähriger Friedrichsdorfer befuhr gegen 19.40 Uhr mit seinem Fahrrad die Hauptstraße aus Richtung Fußgasse kommend in Fahrtrichtung Steingasse, als an der Kreuzung Raiffeisenstraße ein Ford - gefahren von einer 53-jährigen Bad Homburgerin - von links in den Kreuzungsbereich fuhr und dabei die Vorfahrt des Radlers missachtete. Es kam zur Kollision des Radfahrers mit dem Auto. Dabei wurde der 29-Jährige leicht verletzt.

4. BMW beschädigt - Unfallflucht, Bad Homburg v. d. Höhe, Saalburgstraße, 03.06.2020, 10.00 Uhr bis 11.00 Uhr

(pa)Am Mittwochvormittag wurde ein BMW-Fahrer nach einem Termin bei der Bad Homburger Polizei direkt wieder dort vorstellig. Der Mann hatte seinen schwarzen BMW gegen 10.00 Uhr auf dem Besucherparkplatz der Polizeidienststelle in der Saalburgstraße geparkt. Als er eine Stunde weiterfahren wollte, wies der Wagen frische Beschädigungen im Bereich der Fahrerseite auf. Offenbar war ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gegen den BMW gefahren. Der verursachte Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Dreist war der oder die Verantwortliche von der Unfallstelle - immerhin direkt gegenüber der Polizeistation - geflüchtet. Dort wird nun die Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort bearbeitet. Hinweise werden unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 entgegengenommen.

5. Aufmerksamer Zeuge meldet Alkoholfahrt, B455, zw. Opelzoo und Königstein, 03.06.2020, gg. 13.45 Uhr (pa)Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer meldete der Polizei am Mittwochnachmittag einen offenbar betrunkenen Autofahrer auf der B455 bei Königstein. Dem Zeugen fiel in Höhe des Opelzoos ein Audi auf, dessen Fahrer Schlangenlinien fuhr und teils auf die Gegenfahrbahn geriet. Der Mitteiler folgte dem Audi bis in die Limburger Straße, wo die Polizei schließlich den Verdacht der Alkoholfahrt bestätigen konnte. Bei der Kontrolle des 49 Jahre alten Audi-Fahrers zeigte ein Atemalkoholtest einen Wert von über 2,7 Promille. In der Mittelkonsole des Audis stand sogar noch eine Wodkaflasche. Der alkoholisierte Mann wurde für eine ärztliche Blutentnahme zur Polizeidienststelle gebracht, sein Führerschein sichergestellt.

6. Auto und Haustür durch Steinwürfe beschädigt, Steinbach, Stettiner Straße, 03.06.2020, gg. 21.50 Uhr (pa)In der Stettiner Straße in Steinbach kam es am Mittwochabend im Rahmen einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen zu einer Sachbeschädigung. Anwohner beobachteten gegen 21.50 Uhr eine etwas skurrile Szene. Nach Schilderung der Zeugen bewarfen ein etwa 50 bis 60 Jahre alter Mann und eine Gruppe von männlichen Jugendliche sich aus unbekannten Gründen gegenseitig mit kleinen Steinen. Die Jugendlichen trafen dabei den Glaseinsatz der Haustür eines Einfamilienhauses sowie eine vor dem Haus geparkte Mercedes A-Klasse. So entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro. Beim Eintreffen der von den Anwohnern verständigten Polizei waren die beteiligten Personen allesamt verschwunden. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Oberursel bittet mögliche weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer (06171) 6240 - 0 zu melden.

7. Exhibitionist auf Fahrrad unterwegs, Wehrheim, Feldweg in Verlängerung "Am Ried", 03.06.2020, gg. 18.30 Uhr (pa)Am frühen Mittwochabend in der Feldgemarkung bei Wehrheim entblößte sich ein Unbekannter gegenüber einer Spaziergängerin. Die Wehrheimer Seniorin war gegen 18.30 Uhr auf einem Feldweg in Verlängerung der Straße "Am Ried" unterwegs, als ihr ein Mann auffiel, der sich suchend umsah. Kurz darauf fuhr der Unbekannte mit heruntergelassener Hose auf einem Fahrrad an der älteren Dame vorbei. Beschrieben wurde der Exhibitionist als etwa 40 Jahre alt und dunkel gekleidet. Er habe eine schlanke Statur gehabt und einen dunklen Fahrradhelm sowie eine Sonnenbrille getragen. Die Bad Homburger Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1045/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell