Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Fürstenberg) Graffiti-Sprayer auf frischer Tat ertappt (21.10.2020)

Konstanz-Fürstenberg (ots)

Ein Zeuge teilte am frühen Mittwochmorgen gegen 02.45 Uhr der Polizei einen Graffiti-Sprayer in der Erfurter Straße mit, welcher die Rückseite mehrerer Garagen besprühte. Beamte des Polizeireviers Konstanz konnten den 20-jährigen Mann noch mit einer Spraydose in der Hand antreffen und vorläufig festnehmen. Ein auf der Dienststelle durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 20-Jährigen einen Wert von fast zwei Promille.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell