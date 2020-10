Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen, Villingen) Verkehrsunfall zwischen Auto und Bagger (20.10.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Sachschaden von rund 5.000 Euro ist am Dienstag gegen 13.00 Uhr bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Bagger im Einmündungsbereich "Wöschhalde" / Egerstraße in Villingen entstanden. Ein 32-jähriger Baggerfahrer wollte rückwärts aus der Egerstraße auf die Straße "Wöschhalde" fahren und übersah hierbei eine aus Richtung "Haslach" kommende 28-jährige Autofahrerin. Der Ford der Frau wurde durch die Kollision beschädigt, an der Arbeitsmaschine entstand nur geringer Schaden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

