Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach-Mahlspüren, Lkrs. KN) Vorfahrt missachtet (20.10.2020)

Stockach-Mahlspüren (ots)

Ein Verkehrsunfall mit Sachschaden von insgesamt rund 5.000 Euro hat sich am Dienstagvormittag gegen 11.30 Uhr in Mahlspüren im Kreuzungsbereich Alpenstraße / "Am Weihe" ereignet. Ein 50-jähriger Autofahrer fuhr aus der Straße "Am Weiher" auf die Alpenstraße, um diese zu überqueren. Hierbei übersah er die 21-jährige Motorradfahrerin, welche auf der vorfahrtsberechtigten Alpenstraße in Richtung Stockach unterwegs war. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

