Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg, Lkrs. Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrerin verursacht Auffahrunfall (20.10.2020)

Blumberg (ots)

Ein Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen und Sachschaden von rund 18.000 Euro ereignete sich am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr in der Hauptstraße. Ein 55-jähriger VW-Fahrer hielt an einem Fußgängerüberweg an, um einem Passanten die Straße überqueren zu lassen. Die 49-jährige nachfolgende Opelfahrerin erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das Fahrzeugheck des Volkswagen. Durch den Aufprall verkeilten sich beide Fahrzeuge ineinander, dass der Abschleppdienst die Autos auseinanderziehen musste, um diese anschließend abtransportierten zu können. An beiden Fahrzeuge entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

