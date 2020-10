Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hardt, Lkrs. RW) Radfahrer prallt gegen Pkw (17.10.2020)

Hardt (ots)

Schwerverletzt musste ein 79-jähriger Radfahrer am Samstag gegen 15.45 Uhr nach einem Verkehrsunfall auf der L 177 vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der Mann war von Hardt kommend in Richtung Königsfeld unterwegs und wollte auf Höhe des Oberhardtweg/Nägelesee die Landesstraße ohne Anzuhalten überqueren. Eine herannahende 26-jährige Autofahrerin leitete eine Gefahrenbremsung ein, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht verhindern und kam infolge von der Fahrbahn ab. Der Radfahrer wurde über die Motorhaube und Windschutzscheibe auf die Fahrbahn geschleudert. Nachfolgende Verkehrsteilnehmer übernahmen die Erstversorgung des Schwerverletzten und der leichtverletzten Autofahrerin bis zum Eintreffen des Notarztes sowie des Rettungsdienstes. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter der Tel. 0741 34879-0, zu melden. Besonders der direkt hinter dem Unfallfahrzeug fahrende Autofahrer wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

