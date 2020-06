Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez - Diebstahl aus PKW -

Diez (ots)

Am Samstag, dem 20.06.2020, parkte der Geschädigte mit seinem Pkw, einem Skoda Yeti, zwischen 11:15 und 11:30 unmittelbar vor dem Eingangsbereich des Rewe-Markt am Backsteinbrand in Diez. Er ließ kurz sein unverschlossenes Fahrzeug aus den Augen, um den Einkaufwagen in die Einkaufswagen-Box zurückzubringen. Währenddessen entwendete ein unbekannter Täter ein Mobiltelefon, eine Kleingeldbörse und eine Sonnenbrille aus dem Fahrzeuginnraum. Täterhinweise liegen aktuell nicht vor. Etwaige Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, ihre Beobachtungen der Polizeiinspektion Diez mitzuteilen.

