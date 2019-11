Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Hamm-Süden (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag, 24. November, im Einmündungsbereich Werler Straße / Saarlandstraße, wurden zwei Personen verletzt. Gegen 17.05 Uhr befuhr ein 23-jähriger Ford-Fahrer die Saarlandstraße in westliche Richtung und wollte in die Werler Straße einbiegen. Hierbei übersah er eine 25-jährige Mazda-Fahrerin, die die Werler Straße in Richtung Innenstadt befuhr. Es kam im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß. Der 23-Jährige aus Hamm und eine 55-jährige Mitfahrerin im Mazda wurden leicht verletzt. Der Mazda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 7000 Euro. (mw)

