Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zeugen gesucht nach Verkehrsunfallflucht

Ludwigshafen (ots)

Am Ostersonntag, den 12.04.2020, in der Zeit zwischen 19:00 Uhr und 20:40 Uhr, fuhr ein unbekannter Autofahrer gegen einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand am Danziger Platz geparkten Peugeot und beschädigte dessen linken vorderen Kotflügel. Danach entfernte sich der unbekannte Autofahrer unerlaubt vom Unfallort.

Wer etwas gesehen hat und Angaben zum Unfallverursacher oder dessen Auto machen kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Tel. 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu wenden.

