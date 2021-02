Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Vogtsburg - Streifenwagen ausgebremst

Freiburg (ots)

Vogtsburg a.K. - In der Nacht von Sonntag auf Montag, am 22.02.2021, gegen 00:45 Uhr, überholte ein 38-jähriger Autofahrer einen Polizeistreifenwagen auf der L115 zwischen Oberbergen und Bötzingen und scherte danach so knapp wieder nach rechts ein, dass der Polizeibeamte den Streifenwagen abbremsen musste. Bei der anschließenden Kontrolle konnte der Fahrer die mitzuführenden Papiere nicht vorzeigen. Ihm droht nun ein Verwarnungsgeld.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell