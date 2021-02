Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: versuchter Wohnungseinbruch - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Ein Unbekannter versuchte am Samstag, 20.02.21, gegen 05.50 Uhr, ein gekipptes Schlafzimmerfenster einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Domhofstraße zu öffnen. Durch die Geräusche wurde der Wohnungsinhaber wach und der Unbekannte flüchtete. Der Unbekannte soll Handschuhe getragen haben.

Das Kriminalkommissariat Lörrach sucht Zeugen. Dieses ist unter der Rufnummer 07621 176-0 oder unter der Email loerrach.kk.eg-dle@polizei.bwl.de erreichbar.

