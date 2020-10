Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg - Fützen, L 214) Schwächeanfall eines Autofahrers führt zu Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen (12.10.2020)

Blumberg - Fützen, L 214 (ots)

Ein möglicher Schwächeanfall eines 37-jährigen BMW-Fahrers hat am Montagvormittag wischen Blumberg und Fützen auf der Landesstraße 214 zu einem Frontalzusammenstoß zweier Autos geführt. Bei dem Verkehrsunfall zogen sich der BMW-Fahrer leichte und ein 72-jähriger Mann in einem beteiligten Subaru nach ersten Einschätzungen schwere Verletzungen zu. Der Fahrer des BMWs war kurz nach 09.30 Uhr von Blumberg auf der L 214 in Richtung Fützen unterwegs. In einer scharfen Linkskurve auf einem Gefällstück der L 214 geriet der BMW-Fahrer, möglicherweise infolge eines Schwächeanfalls, nach links auf die Gegenfahrbahn und prallte dort frontal mit einem entgegenkommenden Subaru zusammen, dessen 72-jähriger Fahrer in Richtung Blumberg unterwegs war. Im Zuge der Unfallaufnahme musste die Strecke zwischen Blumberg und Fützen zeitweise voll gesperrt werden. Die beiden verletzten Autofahrer wurden zur weiteren Versorgung mit eintreffenden Rettungswagen in umliegende Kliniken gebracht. Zwei Abschleppdienste kümmerte sich anschließend um den Abtransport der nicht mehr fahrbereiten und mit mehreren tausend Euro beschädigten Autos.

