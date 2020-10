Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen) Unfall zwischen einem Lastwagen und einem Skoda im Bereich der Auffahrt B 27 beim Donaueschinger Flugplatz - Polizei sucht Zeugen (12.10.2020)

Donaueschingen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lastwagen und einem Skoda ist es am Montagvormittag, kurz vor 11 Uhr, am Ende der Dürrheimer Straße, nahe dem Donaueschinger Flugplatz im Bereich der Auffahrt zur Bundesstraße 27 Richtung Bad Dürrheim gekommen. Nach den bisherigen Unfallermittlungen waren der 50 Jahre alte Fahrer des Lastwagens und hinter diesem eine 31-jährige Frau mit einem Skoda Octavia - von Donaueschingen kommend - auf der Dürrheimer Straße in Richtung Auffahrt B 27 unterwegs. Im Kurvenbereich vor dem Beginn des Beschleunigungsstreifens der B 27 Richtung Bad Dürrheim musste der Fahrer des Lastwagens verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Auch die nachfolgende Skoda-Fahrerin stoppte rechtzeitig. Allerdings legte der Lastwagenfahrer dann den Rückwärtsgang ein, setzte ein Stück zurück und prallte gegen die Fahrzeugfront des Skodas. An dem Auto entstand dabei Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Nun sucht die Polizei Zeugen des Unfalls. Insbesondere Verkehrsteilnehmer, die sich zum Unfallzeitpunkt hinter dem Skoda befanden und ebenfalls Richtung Bad Dürrheim fahren wollten, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Donaueschingen (0771 83783-0) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1012

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell