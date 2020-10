Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld im Schwarzwald, Weiler) Feuerwehreinsatz nach Zimmerbrand (12.10.2020)

Königsfeld im Schwarzwald, Weiler (ots)

Zu einem Wohnzimmerbrand und einem folgenden Feuerwehreinsatz ist es in der Nacht von Montag auf Dienstag, gegen 23.40 Uhr, an einem Gebäude in der Reutenbachstraße des Ortsteiles Weiler gekommen. Möglicherweise war eine vergessene Zigarette im Wohnbereich im Dachstuhl des Hauses ursächlich für den Brand. Während die beiden männlichen Bewohner des Gebäudes wohlbehalten das Haus verlassen konnten, übernahm die verständigte und mit fünf Fahrzeugen sowie 40 Mann anrückende Feuerwehr die Löschung des teils in Brand geratenen Wohnzimmers. An diesem entstand nach erster Einschätzung ein Schaden in Höhe von rund 30.000 Euro. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache hat die Polizei St. Georgen übernommen.

