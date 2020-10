Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald) Nach einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Radfahrer an der Kreuzung Bahnhofstraße und Hasemannstraße sucht die Polizei dringend Zeugen (12.10.2020)

St. Georgen im Schwarzwald (ots)

Nach einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Radfahrer, der sich am Montagnachmittag, kurz nach 15.30 Uhr, an der Kreuzung Bahnhofstraße und Hasemannstraße ereignet hat, sucht die Polizei St. Georgen dringend Zeugen. Nach ersten Ermittlungen fuhr dort eine 60-jährige Frau mit einem Renault Twingo auf der untergeordneten Hasemannstraße an die Kreuzung heran, möglicherweise etwas zu weit in den Kreuzungsbereich mit der bevorrechtigten Bahnhofstraße. Daraufhin leitete ein auf der Bahnhofstraße mit einem Fiat Panda talwärts fahrender Mann eine Vollbremsung ein. Einem hinter dem Panda befindlichen 36-jährigen Radfahrer, ebenfalls talwärts unterwegs, gelang es nicht mehr, rechtzeitig vor dem stark abbremsenden Fiat anzuhalten. Der Radler prallte gegen das Heck des Pandas und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Eine nach dem Unfall verständigte und daraufhin eintreffende Rettungswagenbesatzung brachte den verletzten Radfahrer zur ambulanten Behandlung in das Schwarzwald-Baar Klinikum. Zur Klärung der genauen Umstände des Verkehrsunfalles benötigt das Polizei weitere Hinweise. Personen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier St. Georgen (07724 9495-00) in Verbindung zu setzen.

