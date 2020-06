Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Wohlgelegen: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Wohlgelegen (ots)

Einen Unfall verursachte am Sonntagabend ein unbekannter Autofahrer im Stadtteil Wohlgelegen. Der Unbekannte wartete kurz vor 20 Uhr mit seinem Auto an der roten Ampel des Linksabbiegerstreifens in Höhe der Einfahrt zum Areal des Klinikums Mannheim. Zur gleichen Zeit wartete eine 70-jährige Frau mit ihrem Mercedes bei Rotlicht auf dem Rechtsabbiegerstreifen an der Ausfahrt des Klinikums, um in Richtung Feudenheim weiterzufahren. Beide Beteiligten gaben an, bei Grünlicht losgefahren zu sein. Die 70-Jährige fuhr daraufhin auf die linke Fahrspur in Richtung Feudenheim. Der Unbekannte fuhr schließlich ebenfalls in Richtung Feudenheim und wollte ebenfalls auf die rechte Fahrspur in Richtung Feudenheim fahren. Die Fahrerin des Mercedes wich nach rechts aus und stieß dabei gegen ein Straßenschild. Der unbekannte Autofahrer beschleunigte sein Fahrzeug und setzte seinen Weg, ohne anzuhalten, fort. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Zur einer Berührung der beiden Fahrzeuge war es nicht gekommen.

Bei dem unbekannten Fahrzeug soll es sich um einen weiß-beigen Pkw mit Steilheck und HD-Kennzeichen gehandelt haben.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug und dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Mannheim, Tel.: 0621/174-4222 zu melden.

