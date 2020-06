Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbrüche in Baucontainer - Polizei sucht Zeugen

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Über das vergangene Wochenende brachen unbekannte Täter in mehrere Baucontainer auf Baustellen ein. Am Samstagmorgen kurz nach 7 Uhr bemerkte eine Spaziergängerin auf einer Baustelle im Langmaasweg gegenüber dem Hauptfriedhof einen gewaltsam aufgebrochenen Container und verständigte die Polizei. Im Container waren alle Schränke und Schubladen geöffnet und durchwühlt. In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 1 Uhr entdeckte eine Objektschutzstreife, dass zahlreiche Container auf der Baustelle unterhalb der B 38 am nördlichen Arm der Weschnitz aufgebrochen waren. Auch hier wurden Baucontainer durchsucht. Über den entstandenen Sachschaden und eventuelles Diebesgut liegen derzeit noch keine Informationen vor. Zeugen, die in den fraglichen Zeiträumen verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich unter Telefon 06201/10030 beim Polizeirevier Weinheim zu melden.

