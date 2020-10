Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen- Verkehrsunfallflucht mit verletzter Person

Am Donnerstag, 15. Oktober 2020, gegen 17.45 Uhr, kam es in der Straße Linderner Damm zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 19-jähriger PKW-Fahrer aus Löningen den Linderner Damm von Lindern kommend in Richtung Löningen. Dieser wich einem entgegenkommenden, silbernen LKW mit ausländischen Kennzeichen aus, welcher von seiner Fahrspur auf die Fahrspur des 19-Jährigen abkam. Anschließend kam der 19-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Der unbekannte LKW-Fahrer setzte seine Fahrt unerlaubterweise fort. Der 19-Jährige wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Löningen (Tel. 05432-803840) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Nadine Luttmann, PKin

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell