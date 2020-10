Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Steinfeld- Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am Donnerstag, 15. Oktober 2020, gegen 07.00 Uhr, kam es in der Lohner Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger PKW-Fahrer aus Lohne befuhr die Lohner Straße in Richtung Steinfeld, als er mit dem PKW nach rechts auf einen Grünstreifen abkam. Bei einem Gegenlenkversuch geriet dieser auf die Gegenfahrbahn und streifte den entgegenkommenden PKW einer 28-jährigen Fahrerin aus Steinfeld. Anschließend kam der 18-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei überschlug sich der PKW und kam auf einem Radweg zum Liegen. Glücklicherweise kam es zu keinem Personenschaden. An beiden PKW entstanden Sachschäden.

Lohne- Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 14. Oktober 2020, zwischen 09.40 Uhr und 11.45 Uhr, kam es in der Franziskusstraße auf dem Parkplatz eines dortigen Krankenhauses zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken einen Dacia Duster, sodass Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro entstand. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel. 04442-808460) entgegen.

Bakum/ Lüsche- Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 14. Oktober 2020, gegen 07.30 Uhr, kam es in der Essener Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter PKW-Fahrer befuhr die Essener Straße aus Richtung Lüsche kommend. In Höhe der Einmündung Lager Weg überholte der PKW-Fahrer einen vorausfahrenden, blau/weißen LKW eines 51-jährigen Fahrers aus Minden. Aufgrund von Gegenverkehr musste der PKW-Fahrer knapp vor dem LKW wieder nach rechts einscheren, sodass es zu einer Berührung zwischen dem PKW und dem LKW kam. Der LKW-Fahrer hielt am Fahrbahnrand an, der PKW-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bakum (Tel. 04446-959710) in Verbindung zu setzen.

