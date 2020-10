Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel- Sachbeschädigungen an mehreren Bushaltstellen

Zwischen Freitag, 09. Oktober 2020, und Dienstag, 13. Oktober 2020, 08.00 Uhr, kam es im Bereich Bösel zu mehreren Sachbeschädigungen an Bushaltestellen. In den Straßen Korsorsstraße, Fladderburger Straße, Steinbergsweg und Richtweg, wurden vereinzelt Scheiben der verglasten Bushaltestellen zerstört. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 2400 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Bösel (Tel. 04494-922620) in Verbindung zu setzen.

