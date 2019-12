Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Brief mit verdächtigem Inhalt: Analysiertes Pulver ungefährlich

Unna (ots)

Wegen eines verdächtigen Briefes sind Polizei und Feuerwehr am Dienstag (10.12.2019) zu einem Einsatz an die Wasserstraße in Unna ausgerückt. Eine Mitarbeiterin eines dortigen Verlagshauses hatte gegen 13.50 Uhr den Notruf gewählt, nachdem sie einen Brief geöffnet hatte, aus dem weißes Pulver rieselte. Das Gebäude wurde daraufhin geräumt. Spezialeinheiten der Analytischen Task Force der Dortmunder Feuerwehr untersuchten das verdächtige Pulver vor Ort. Die Analyse ergab, dass es sich um eine ungefährliche Substanz gehandelt hat.

Während des Einsatzes mussten zwei der drei Spuren des Südrings gesperrt werden, weshalb es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen gekommen ist.

Die Ermittlungen dauern an.

