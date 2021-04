Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Brand im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses

Landau, Am Schänzel- 03.04.2021 (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache brach am Samstagnachmittag gegen 16:25 Uhr vor dem Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses in der Straße Am Schänzel in Landau ein Brand aus. Der Brand konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden, sodass glücklicherweise nur das Vordach, sowie die Hausfassade beschädigt wurden. Die genaue Sachschadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Unmittelbar vor dem Brand hätten sich an der Brandörtlichkeit mehrere Personen aufgehalten. Diese Personen, sowie weitere Zeugen, die Hinweise zu dem Brand geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Landau in Verbindung zu setzen.

