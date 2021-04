Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim, B 9, Höhe Germersheim Samstag, 03.04.2021, um 11.30 Uhr Verkehrsunfall mit Hund

Germersheim (ots)

Auf der B 9 kam es zum Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Hund. Ein 60-jähriger Südpfälzer befuhr mit seinem Pkw die B9 in Fahrtrichtung Speyer. Höhe Germersheim kollidierte er mit einem Hund, der die Fahrbahn kreuzte. An seinem Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Der Hund verendete an der Unfallstelle. Anhand einer Chip-Auslesung an dem Tier konnte die 30-jährige Hundebesitzerin aus Baden-Württemberg ermittelt werden, die ihren Vierbeiner bereits vermisste und suchte. Bei einem Spaziergang im Wald war er ihr abgehauen.

