Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tennebronn/Landkreis Rottweil) Gemeinschädliche Sachbeschädigung -Zeugensuche- (29.11.2020)

KonstanzKonstanz (ots)

Zu mehreren Sachbeschädigungen kam es am Sonntag, 29.11.2020 in den frühen Morgenstunden zwischen 04:00-04:30 Uhr in Tennenbronn auf dem Rathausvorplatz. Bislang unbekannte Täter entnahmen dem dortigen frei zugänglichen Büchertauschregal 10 Bücher und setzten diese auf der Straße in Brand. Weiter wurde eine Glasflasche zertrümmert sowie ein Sack Blumenerde auf die Straße gelegt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat und möglichen Tatbeteiligten geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schramberg (Tel. 07422-27010) zu melden.

