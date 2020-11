Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottwei - B 27 /Lkr. RW)12-jähriger Radfahrer verstirbt nach Kollision mit Pkw (28.11.2020)

RottweilRottweil (ots)

Am frühen Samstagabend kam es kurz nach 17 Uhr zu einem tragischen Verkehrsunfall auf der B 27 im Bereich Rottweil, bei dem ein 12-jähriger Fahrradfahrer tödliche Verletzungen erlitt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es auf der B 27, der Nordumfahrung von Rottweil zwischen dem Kreisverkehr in Richtung Villingendorf und der sogenannten Nepomuck-Brücke zu einer Kollision zwischen einem 12-jährigen Radfahrer und einem Pkw. Aufgrund der Spurenlage fuhr der Radfahrer zusammen mit einem weiteren 12-jährigen Radfahrer auf der B 27 in Richtung Balingen. Der tödlich verletzte Junge wurde von hinten durch einen heranfahrenden Pkw erfasst und nach rechts in den Straßengraben geschleudert. Der zweite Junge sowie der 70-jährige Pkw-Lenker wurden durch das Unfallgeschehen nicht verletzt, mussten aber an der Unfallstelle notfallseelsorgerisch betreut werden. Durch den Verkehrsunfalldienst der Verkehrspolizei Zimmern ob Rottweil und der verständigten Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger an die Unfallstelle beordert. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern derzeit an, insbesondere muss geklärt werden, wie der Beleuchtungszustand an den Fahrrädern war und welche Geschwindigkeiten gefahren wurden.

