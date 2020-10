Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche-Hesepe: Unfallflucht auf Parkplatz des NP-Marktes

Bramsche (ots)

Am Freitagmittag kam es auf dem Parkplatz des NP- Marktes zu einer Unfallflucht. Ein in Nähe des Eingangsbereiches abgestellter schwarzer Mitsubishi Grandis wurde zwischen 12.25 Uhr und 12.50 Uhr durch eine Person mit Einkaufswagen oder einen Fahrradfahrer erheblich beschädigt. Der Verursacher kümmerte sich nicht um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro und machte sich aus dem Staub. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte bei der Bramscher Polizei unter 05461-915300.

