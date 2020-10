Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm: Einbruch in Wohnhaus

Belm (ots)

Unbekannte drangen in der Zeit von Donnerstag 18:30 Uhr bis Freitag 09:30 Uhr in Vehrte in ein Wohnhaus ein. Das betroffene Gebäude liegt am Wittekingsweg, unweit der Straße Eichengrund. Der oder die Täter hebelten die Haustür auf und durchwühlten mehrere Räume nach Wertsachen. Schmuck und Uhren wurden erbeutet, die Schadenssumme ist noch nicht bekannt. Wer Hinweise zu der Tat oder zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 05406/898630 oder bei jeder Polizeidienststelle.

